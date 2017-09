Jorge González estrenó "Gracias", una de sus últimas grabaciones

23:19 El tema fue lanzado a través de las redes sociales y está dedicado a su ex pareja, que lo acompañó infarto isquémico cerebeloso que casi le cuesta la vida en febrero de 2015.

El músico chileno Jorge González sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Gracias", un nuevo sencillo que corresponde a sus últimas grabaciones antes de retirarse de los escenarios.

El tema, que fue lanzado a través de las redes sociales, está dedicado a su ex pareja, que lo acompañó infarto isquémico cerebeloso que casi le cuesta la vida en febrero de 2015.

“Tú siempre has estado, cuando no había nada. Me amas, yo te debo mi paz”, dice la canción.

Luego de su grave problema de salud, el ex integrante de Los Prisioneros decidió dejar los escenarios y los estudios para concentrarse en la recuperación total de las secuelas que le dejó el infarto.