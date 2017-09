Alex Consejo contó que Ignacio Lastra y Julia Fernández discutieron antes del accidente

Ayer El español y ex participante de "Doble Tentación" compartió con la pareja en un bar minutos antes del choque. Pese al enfrentamiento, ambos acordaron irse juntos del lugar.

El español Alex Consejo, ex compañero de Ignacio Lastra y Julia Fernández en el reality "Doble Tentación", reveló que antes del violento choque ocurrido anoche en Providencia la pareja tuvo una fuerte discusión.

Durante su participación en el programa "Primer Plano" , Consejo afirmó que estaba junto a Ignacio y Julia en un bar del barrio Manuel Montt, a pocas cuadras del lugar donde el modelo y su novia volcaron.

"Estábamos en un reservado, estábamos empezando a cenar, súper tranquilos. No es que fuera una previa. Estábamos comiendo y de repente empezaron a discutir por un tema, un evento, una tontería, no sé. No tiene importancia tampoco. Se aumentó esa discusión, cada vez fue más fuerte, hasta que llegó un momento en que, claro, ella empezó a gritar, el otro se puso nervioso, y yo veía que la gente nos estaba viendo", señaló.

Alex afirmó que en ese instante "se acabó el buen rollo. Se jodió. A mí me dio mucha rabia porque llevaba mucho tiempo sin salir con los dos a la vez. Era el momento para estar tranquilos".

"A raíz de esa discusión, que se tiraron la copa y no se qué, intentaron permanecer ahí un rato más. Yo intentando hablar con ella ahí en medio. Luego con Nacho también. Cada uno intentando saber del otro. Y hay un momento en que los dos se querían ir, se sentían mal. Julia también ahí: 'no sé que hacer aquí, mejor me voy'", continuó.

Pese al enfrentamiento entre Ignacio y Julia, ambos habían acordado irse juntos del lugar. En el camino ocurrió el accidente. "Si llego a saber que pasa todo esto, no dejo que se vayan juntos. Pero era imposible", señaló Alex.

La relación entre el modelo y la brasileña estaba distante, pero durante los últimos días se habían acercado. Luego del accidente, Julia afirmó que él fue quien la salvó de quedar en peores condiciones luego de la colisión, que terminó con el vehículo en el que viajaban completamente incendiado.

Durante esta noche, la chica reality le envió un mensaje a Lastra en Instagram: "Mi héroe, me salvaste la vida. Te amo para siempre, que te mejores pronto, estoy rezando por ti en la pieza de al lado. Eres fuerte, eres un héroe eres, el amor de mi vida @ignaciolastra_7", escribió.