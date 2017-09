Marcela Vacarezza y su diagnóstico del sistema penal: “La justicia trabaja a favor de los delincuentes”

La ex animadora de programas de farándula, Marcela Vacarezza, sufrió un robo junto a su familia en su casa en Vitacura y al momento de explicar el hecho algunos usuarios de redes sociales le reprocharon su falta de empatía con la desigualdad social, pero insistió en la falta de “mano dura para combatir la delincuencia”.

Vacarezza, en entrevista con La Tercera , señaló que “no me considero una mujer de derecha. ¿Y qué si lo fuera? Acá estamos sonados tras la dictadura tremenda que tuvimos. El tema de los derechos humanos se los adueñó cierta parte del país. Eso me molesta. Me dicen que debo entender la desigualdad social… ¿Y por eso me tienen que asaltar? ¿Qué pasa con mis derechos humanos?”.

La ex rostro criticó que tras la dictadura de Augusto Pinochet “hay susto de ponerse los pantalones y ser valientes frente a la delincuencia”, ya que “si hablamos de endurecer las penas te tratan de fascista” y aseguró que “acá no hay un Estado que ejerza mano dura para combatir la delincuencia”.

Finalmente, la esposa de Rafael Araneda dio su análisis de la justicia: “Nuestro sistema penal trabaja a favor de los delincuentes. Tenemos una justicia garantista para ellos. Cualquier vacío en la investigación, cualquier error es un argumento a favor de quienes roban. Uno tiene que andar con mucho cuidado si quiere que se encuentren culpables. Como país, estamos sonados”.