Hombre que auxilió a Lastra criticó a quienes grabaron tras accidente: "Si hubiesen ayudado no se habría quemado tanto"

09:56 Trabajadores que concurrieron a ayudar al modelo y ex chico reality tras el accidente automovilístico, entregaron detalles del hecho

En conversación con LUN, Fabián Pinilla (27) y Emanuel Soto (20), los técnicos en aire acondicionado que realizaban labores en Sernatur el jueves en la noche y, fueron uno de los primeros en auxiliar al modelo Ignacio Lastra y a su pareja Julia Fernández, tras el accidente automovilístico que protagonizaron la noche del jueves, entregaron detalles del suceso.

Pinilla dijo que ya terminaban con sus labores, cuando sintieron un estruendo: "en un comienzo pensamos que se había derrumbado un edificio o algo así. Salimos corriendo inmediatamente y al llegar al frontis de Sernatur vimos un auto volcado y con un poco de llamas".

agregó.

Soto, en tanto, narró que "me di cuenta que había otra persona en el vehículo. 'Nacho' estaba con la cabeza y parte del tronco fuera del auto, pero no podía salir".

"No sabíamos por dónde tomarlo, fue desesperante y angustioso para nosotros ese momento. No queríamos hacerle daño y tampoco quemarnos nosotros. No sé como logramos sacarlo y tirarlo al suelo para poder asistirlo. Poco después explotó el auto", dijo Soto.

El hombre dijo que "nos sacamos los polerones, las chaquetas y hasta las poleras para poder combatir el fuego" y dijo que no pensaron el el peligro de la situación, "Sólo pensamos en ayudar a alguien que pudo ser mi hermano, un amigo o cualquier persona".

Ambos han visitado a los familiares en la clínica y Pinilla criticó la actitud de algunas personas que llegaron hasta el lugar del accidente la noche del jueves. "Me disguta mucho que haya gente que se haya puesto a grabar lo que sucedía en vez de tenderle una mano a alguien que lo necesitaba".

"Si hubiesen ayudado a Nacho no se habría quemado tanto. Quizás si nosotros no lo hubieramos sacado él se hubiese muerto, porque la gente estaba pendiente de grabar".