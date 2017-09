Denunciaron supuesto mechoneo por celos de Yanina Halabi a mujer en gimnasio

Una mujer denunció a la modelo Yanina Halabi por un presunto mechoneo por celos en un gimnasio de la comuna de Ñuñoa, esto por el supuesto envió de fotos hot al esposo de la acusada, Patricio Laguna.

Bárbara Rojas aseguró al diario La Cuarta que todo ocurrió el viernes pasado, y que "ella entró al gimnasio con la excusa de que uno de sus hijos estaba en la guardería, ya que Patricio entrena ahí. Ella no es socia. Se acercó mientras yo entrenaba y me dijo: ‘¿Qué te creí’ mandándole fotos pilucha a mi marido".

Rojas, que está dedicada al fashion fitness, afirmó que no la tomó en cuenta. “Pregúntale a tu marido’, como una forma de quitársela de encima. “De ahí, ella me rasguñó, me mechoneó y me empujó”, aseguró Bárbara.

La chica fit cree que la conducta de Halabi se debe a que “hice un grupo de Whatsapp con todos mis contactos donde les pedía votos para mi foto, ya que si era la más popular de un concurso en el que estoy, podría llegar a ser rostro de una importante revista gringa”.

“Tengo el contacto de ella y de él. A ambos les llegó. Los conozco porque voy a ese gimnasio hace 7 años y ellos venían”, afirmó Rojas, quien presentó una denuncia por agresiones y amenazas a la 18° Comisaría de Ñuñoa.

Ante la denuncia difundida en los medios, la modelo tuvo que salir a defenderse a través de un texto en su cuenta de Instagram, donde niega cualquier golpiza a la mujer.

"Quiero aclarar lo que ocurrió el día viernes. Se especuló tanto y se ha faltado a la verdad. Por eso quiero dar la cara. Y decir las cosas tal cual son", expresó.

La modelo reconoció que tuvo una fuerte discusión con Bárbara, pero dijo que no pasó más allá. "Se habla que agredí brutalmente a una persona. Eso es totalmente falso. Nunca la agredí. Si discutimos verbalmente. Pero golpes como lo que dice jamás hubo", añadió.

"Cuando le fui a decir todo esto ella empezó a gritar e insultarme. Ahí la tomé del brazo para que dejara de hacer show. Y por eso fue el rasguño", sentenció.

Halabi, que anteriormente vivió situaciones de violencia, señaló que "el que me haya equivocado en el pasado no significa que deben condenarme siempre. Yo aprendí de cada error cometido. Y jamás en la vida voy a exponer a mis hijos en nada".