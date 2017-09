[VIDEO] Gala y el "Huaso" Isla protagonizaron el nuevo comercial de Kino

La pareja conformada por la modelo española Gala Caldirola y el seleccionado nacional Mauricio "Huaso" Isla debutaron en el mundo publicitario al protagonizar un comercial del popular juego de azar Kino de Lotería.

La ex chica reality y el futbolista, que durante el fin de semana anunciaron que serán padres , estuvieron en un spot donde se anunciaba un sorteo especial de parrillas para el domingo 10 de septiembre, esto a propósito de la Fiestas Patrias.

El comercial se grabó en Calera de Tango, en las cercanías de Santiago, un ambiente campechano y con aires y aromas criollos, y con un Isla que se desenvolvió con total espontaneidad, sintiéndose muy a gusto en esta experiencia.

“Es primera vez que hago uno de estos comerciales, pero cuando me llamaron y me hicieron la propuesta, me gustó primero por mí, por el tema del huaso porque así soy conocido acá en Chile; y por Gala, ella se maneja mucho más que yo con las cámaras. Hace tiempo que no bailaba cueca y no me vestía así, antes cuando niño lo hacía más seguido, así que estoy feliz de poder mostrarle a ella nuestro baile nacional”, señaló el deportista.

El comercial ya se pudo ver en televisión abierta durante este lunes.