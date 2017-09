Sofía Vergara ganó el juicio sobre sus embriones congelados 09:26 Su ex novio la había demandado para poder usarlos y ser padre soltero.

La actriz colombiana radicada en Estados Unidos, Sofía Vergara, le ganó un juicio a su ex novio, Nick Loeb; quien quería usar los embriones congelados que fecundaron juntos en 2013 para ser padre soltero.



Ella en cambio, quería destruirlos una vez terminada su relación.



Hace unos dos años, Loeb hizo una demanda en nombre de los dos embriones, a quienes llamó Emma e Isabella; en el estado de Lousiana, debido a que en esa zona tienen leyes más favorables para los nonatos.



No obstante, el juez en cuestión dijo que no tenía jurusdicción porque los embriones fueron concebidos en California.



