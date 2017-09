Romai Ugarte y su retorno a la radio: "Me decían 'me caes mal, pero te extraño'"

12:01 El comentarista abordó su regreso a radio Agricultura tras el episodio que le costó la salida del CDF. Sobre su ausencia en TV dijo que "ya no me veía en las transmisiones del fin de semana".

El comentarista deportivo, Romai Ugarte, se refirió en conversación con La Cuarta a su regreso ayer a radio Agricultura, luego del episodio ocasionado por el grosero gesto que realizó durante la presentación de la periodista, Grace Lazcano, en el programa En el Nombre del Fútbol del CDF.

El hecho, generó la salida de Ugarte de la estación televisiva y tras retornar a la radio, sostuvo que el regreso al trabajo, "fue mejor de lo que pensé. Es mi familia, nunca dejaron de apoyarme. Fue un reencuentro pero con micrófono", sostuvo.

El comentarista dijo además que el público también lo ha apoyado. "Hace un tiempo fue a Franklin y sólo recibí buenos deseos, nadie me gritó. Y hoy (ayer) llegaron muchos mensajes de apoyo, sólo dos o tres me pegaron palos".

o, 'tu personaje no me gustaba, pero te quiero de vuelta'" dijo Ugarte sobre la reacción de público tras su retorno a la radio.

Sobre la pérdida de sus funciones en el CDF, el comentarista dijo que "he hecho muchas cosas que tenía pendientes" y planteó que "ya no me veía en las transmisiones del fin de semana, sentía que estaba para otras cosas, quería comentar, estar en algún panel (...) con 54 años ya no daba el tono para seguir al borde de la cancha".