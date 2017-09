Mon Laferte sorprendió a sus seguidores con cambio de look

La cantante Moon Laferte sorprendió a los fanáticos con un nuevo look. De una larga cabellera oscura pasó a un radical pelirriojo.

La intérprete que vive en México publicó una imagen en su cuenta de Instagram que recordó los inicios de su carrera en "Rojo: Fama contra fama". Los seguidores de la cantante chilena la felicitaron por el nuevo color de su pelo y sólo ha recibido piropos.

Igualmente hay algunos detractores por su cambio, pero han sido bastante amables: "Me encanta aunque el negro te da un toque único y especial con tus tatuajes! Igual te vez hermosa Mon", "me encantabas de negro, no me gusta ese color como naranja por que no veo el rojo pero aun así no dejas de ser preciosa", "realmente no me gusto mucho el color,pero tus fans y yo te apoyaremos en cualquier decisión que tomes ya que te queremos y admiramos", decían algunos de los comentarios en su red social.