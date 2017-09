Rene O'Ryan enfrenta otro tumor esta vez al hígado

08:58 "Voy a luchar hasta que mi corazón deje de latir. Uno no puede bajar los brazos" dijo el ex militar e instructor del programa Pelotón.

Rene O'Ryan ex militar y conocido por su rol como instructor en el programa de TV en Pelotón, se refirió ayer en entrevista con Mentiras Verdaderas, al cáncer que enfrenta desde diciembre.

En la conversación, O'Ryan dijo además que en junio, le fue detectado un segundo tumor, esta vez en el hígado. "Según la medicina tradicional no tiene cura y lo único que pueden hacer es contenerlo. Esto fue en junio y me dieron entre ocho y catorce meses de vida", consignó LUN.

"Fue la única vez que me quebré, porque vi quebrarse a mi mujer en el momento y después la vi quebrarse en la casa... y aprovecho de decírselo, no hay una mujer más power que mi mujer" dijo el ex buzo táctico de la Armada.

"Quiero ser inmensamente feliz. Voy a luchar hasta que mi corazón deje de latir. Uno no puede bajar los brazos, todo ayuda", dijo el instructor de Pelotón. "No tengo dolores, no tengo molestias, se enferman todos y yo sigo de pie".