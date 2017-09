Christian Bale volvió a transformarse físicamente para una película

El actor Christian Bale sufrió una impresionante transformación física para su nueva película.

El intérprete será el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en Backseat. Para ello subió varios kilos, se afeitó la barba y se cortó pelo.

Bale fue visto con su nuevo look en el Telluride Film Festival.

No es la primera vez que el actor se somete a este tipo de cambios. En El maquinista adelgazó 28 kilos en cuatro meses, llegando a pesar 50 kilos. Para American Hustle se le vio con unos kilos de más y cuando interpretó a Batman ganó 18 kilos de músculo, superando los 100 kilos.

En Backseat también participan Ben Mendelsohn, Steve Carell, Amy Adams y Gary Oldman y se estrenará en 2018.

?? Gary Oldman, Ben Mendelsohn, executive director Julie Huntsinger, and Christian Bale during the 2017 Telluride Film Festival #TFF44pic.twitter.com/6ZnWyLA5H7