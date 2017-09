Lisandra Silva negó supuesta broma a la situación de Ignacio Lastra

16:37 La modelo cubana hizo sus descargos luego que se difundiera un video de un evento discotequero, donde decía "el que me caga se quema".

La modelo cubana Lisandra Silva negó haber hecho una broma con la situación del ex participante de "Doble Tentación", Ignacio Lastra , quien resultó con gran parte de su cuerpo quemado luego de un fuerte accidente de tránsito sufrido la semana pasada en Providencia.

Todo surgió luego que se publicara un video de un evento discotequero, donde la chica reality "el que me caga se quema". Algunos vincularon sus dichos a lo ocurrido con el modelo, con quien tuvo una complicada relación en el espacio de telerrealidad.

En un texto publicado en su cuenta de Instagram, Silva repudió los comentarios que ha generado su frase, la que según ella está tergiversada y que le mandaron a decir, sin entender de qué se trataba.

"Es lamentable lo que esta ocurriendo en RRSS y algunos programas de tv, desviando lo terrible de esta tragedia con otros temas que para el caso no merecen importancia", afirmó la cubana, quien afirmó que la situación de Lastra la afecta profundamente, ya que vivió una situación similar entre sus cercanos.

"Mi familia sufrió un accidente similar donde 6 familiares cercanos se carbonizaron en un incendio y 5 murieron irremediablemente con el 90% de sus cuerpos quemados, el tema Ignacio me toca profundamente. Me parece triste que la situación de Su condición se preste para tergiversar una frase infeliz que me mandaron a decir y que nunca entendí", agregó.

Lisandra también expresó que con la polémica "nos estamos alejando de un tema importante del único importante y es la recuperación de Ignacio. Basta de farandulizar una tragedia que además toca fibras sensibles de mi pasado. Sus comentarios me hacen daño porque mi familia murió así respeten mi dolor y el de mi familia".