Vocalista de Villa Cariño y su relación con hija de Bachelet: "Nos gusta ser pololos normales"

El cantante de la banda Villa Cariño, Max Vivar, se refirió tras el lanzamiento del video de la canción "Amor de madrugada", a su relación con Sofía Henríquez, hija de la presidenta Michelle Bachelet, con quien asistió al evento, en lo que marcó la primera aparición pública de la pareja.

En declaraciones que consignó LUN, Vivar dijo que no le complica hablar sobre su relación con la joven, pero que "no me gusta responder por ella ni hablar por ella". "Nos gusta ser pololos normales", indicó.

"Nosotros somos felices y lo pasamos muy bien, estamos tan felices", dijo Vivar sobre la relación.

Respecto de la exposición mediática una vez conocido el romance, el vocalista de Villa Cariño dijo que "las redes sociales son una peligrosa arma de los chilenos y chilenas, pero desde el momento en que uno decide estar expuesto, esto es sin llorar".

"Somos de ideas políticas muy afines con la Sofía, así que lo que digan los demás...(gesticulo un 'da lo mismo')".