Lisandra lloró para pedir disculpas por broma sobre Ignacio Lastra

La ex novia de Ignacio Lastra en "Doble Tentación", Lisandra Silva, grabó un video donde pide disculpas llorando por la broma que lanzó en un evento discotequero y que estaría relacionada a la difícil situación que está pasando el joven. En un escenario dijo: "El que me caga, se quema".

Recordemos que tiene entre el 85% y 90% del cuerpo quemado luego de que su auto se incendiara el jueves pasado tras volcar en Providencia.

"Había mucho transformista en el escenario y yo estaba un poco mareada con todo esto y estaban haciendo chistes y yo no entendía nada de los chistes y una de ella me llama y me dice 'dile esto, dile esto' y yo simplemente repetí, ignorante. De todo corazón no fue malintencionado (...) eso no tiene nada que ver con Ignacio, fue un chiste de mal gusto que ahora que vi el video no le di peso, pensaba que era un chiste de ellos interno", explicó la cubana.

"Me duele mucho que este video se preste para comentarios malintencionados, con todo el respeto que se merece la familila y todo el respeto que se merece él, Ignacio y la situación que está pasando, que a mí me duele mucho (...) Por favor no se permitan pensar o decir que esto tiene que ver con Ignacio", manifestó.