Daniela Castro: "Con Pascual nos estamos conociendo"

"No quiero abrir más detalles, porque las personas que me importan, las cuido", dijo la chef y panelista de Mucho Gusto.

La ganadora de MasterChef y panelista del matinal Mucho Gusto , Daniela Castro, reconoció su incipiente relación con el ex policía español y chico reality, Pascual Fernández.

Consultada por José Antonio Neme en el matinal, la joven dijo que “nos estamos conociendo. Lo pasamos muy bien. Y estoy contenta. No quiero abrir más detalles, porque las personas que me importan, las cuido (...) No… Nos estamos conociendo. Pascual es una persona bella. Y no quiero hablar más, porque yo quiero cuidar lo que puede ser”, dijo descartando un "pololeo".

Agregó que tras su ruptura y la relación que ha dejado en evidencia con Pascual en redes sociales, ha recibido muchas preguntas. "La vida es para ser feliz. Uno nunca sabe lo que le va a tocar. No pensé que iba a terminar. No pensé que iba a conocer a Pascual. Estoy feliz conociéndolo a él. La vida me sorprendió. Me voy a dejar sorprender y me voy a dar la oportunidad de ser feliz sin hacerle daño a nadie", comentó.

“La verdad es que nos estamos conociendo y estamos muy tranquilos”, dijo él a Glamorama