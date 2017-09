Abraham García aún no comprende la frase de Lisandra Silva: "Es horrible decir eso en estos momentos"

19:04 El español se refirió a la supuesta broma de la cubana a la situación de Ignacio Lastra, la que según ella repitió sin pensarlo. "A mí alguien me dice eso y automáticamente lo mando ya sabís donde", dijo el ex "Doble Tentación".

El finalista del reality "Doble Tentación", Abraham García, se refirió a la desafortunada frase de la cubana Lisandra Silva en un show discotequero, el que para algunos fue interpretado como una "broma" sobre la delicada situación de salud de Ignacio Lastra.

En conversación con el matinal "Bienvenidos", el español comentó la frase "el que me caga, se quema", la que dejó a Silva en medio de una polémica que la llevó a pedir disculpas entre lágrimas.

"Yo me pongo en todo tipo de situaciones. No había visto el video, personalmente encuentro que es horrible decir eso en estos momentos", dijo García, quien dijo que pese a todo aún no puede comprender lo que llevó a la chica reality a decir aquello.

"Me voy a poner un poco en el lado de Lisandra, que estaba en un evento donde hay un transformista que ya sabeis como son a veces de duros con las bromas y se pasan. Ella dice ‘no, es que alguien me dijo que lo dijera’. Perdona, a mí alguien me dice eso y automáticamente lo mando ya sabís donde. Ahí ya está en la persona, en que por tu cabeza se te pase y se te ocurra decir eso", sentenció.