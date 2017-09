Hermana de Mayte Rodríguez la defendió ante críticas por la relación con Alexis Sánchez

María Jesús Sothers Arregui, la hermana menor de la actriz Mayte Rodríguez, salió en su defensa luego de las críticas que ha recibido la actriz por su relación con el seleccionado nacional Alexis Sánchez.

La joven de 17 años, que aparecerá por primera vez en la pantalla chica en la teleserie "Wena Profe", se refirió al evento de Facebook “Marcha para que Alexis termine con Mayte y vuelva a su nivel”, el que vincula el bajo rendimiento del delantero del Arsenal con su pololeo.

“Yo creo que todo tiene que partir de la educación de los niños, al final a todos los niños los educan con que los hombres, entre comillas, son superiores y obviamente ahora ha cambiado mucho”, señaló Sothers a Publimetro

La también actriz también expresó que "no le pueden atribuir la culpa a una persona por ser mujer, por ser la polola, aunque sea en broma, porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado, no le encuentro sentido".