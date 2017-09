Tonka Tomicic se tiñó rubia y le llovieron las críticas

09:57 La animadora cambió radicalmente de look, el que no fue bien recibido por los usuarios de redes sociales.

La animadora Tonka Tomicic sorprendió al cambiar radicalmente de look.

La ex modelo se tiñó rubia tras aceptar un desafío de su compañero en el matinal "Bienvenidos", Martín Cárcamo.

"Si me animan, yo upa chalupa. Así soy yo. Hagámoslo bien hecho. Me puedo cambiar el color y el viernes llego con un rubio que me quede bien. No puedo ser como la Cristina Aguilera", dijo la conductora.

El cambio no fue bien recibido por los usuarios de redes sociales.

#Bienvenidos13. Tonka. Vuelve a tu color normal de pelo. No te queda el nuevo color. Una pena. Pero se ve mal — jose carlos riquelme (@josecarlosriq) 8 de septiembre de 2017

Que bella es la Tonka, pero con ese tono de pelo se parece a Anabelle!!! — Natalú (@natryst) 8 de septiembre de 2017

Qué onda #tonka se puso la peluca del tachuela chico? — Nataniel (@nataniel_varas) 8 de septiembre de 2017

Tonka ya no es 100% natural — Jo (@joalavena) 8 de septiembre de 2017

#Tonka que te pasó!? ??.... Que paso con el 100% natural? Yo te admiraba, ahora ya no quiero ser como tú ?? — Lyzz (@ChLyzz) 8 de septiembre de 2017

Imagen exclusiva del asesor y estilista de Tonka xD pic.twitter.com/w00TqR4qZz — Natalia García (@natyandre3461) 8 de septiembre de 2017

Tomicic aparece en la portada de la revista Caras con su nuevo aspecto, donde habla sobre sus deseos de convertirse en mamá.

"Bueno, una propone y Dios dispone. Las cosas se van dando. Tengo 41, así que hay unos añitos todavía. Ojalá tengamos la suerte y la bendición de ser mamá y de ser papá. Esperamos de corazón tener una oportunidad", dijo la profesional, que está casada con Marco Antonio Leiva, conocido como Parived.