María Jimena Pereyra quiere ser mamá con su polola

La cantante María Jimena Pereyra habló sobre su deseo de convertirse en mamá y casarse con su polola.

"Hoy soy lesbiana, fui hétero hasta los 25, creo que he sido bisexual la mayor parte de mi vida, pero estoy enamoradísima de una mujer", dijo a la revista Sarah

"Estoy con planes de ser mamá, estamos iniciando el tratamiento y si todo sale bien vamos a tener un hijo pronto", contó.

La joven explicó que ella no podrá engendrar al bebé, ya que "he tenido hartos problemas de salud estos últimos tres años, tuve un tumor en el útero y me lo tuvieron que sacar, y hace un año me detectaron lupus y un cáncer en el riñón, así que tuve un año terrible. Pero hoy estoy bien".

La argentina, ex participante de "Rojo, Fama Contrafama", afirmó que "creo que sí (nos vamos a casar). Voy a esperar al matrimonio igualitario, tiene que ser así".