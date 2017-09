Betsy Camino: "Me gusta todo" de Julio César Rodríguez

Luego de que confirmaran su romance , la bailarina cubana Betsy Camino habló sobre su relación sentimental con Julio César Rodríguez , de quien dijo que le gusta "todo".Siempre sonriente la chica de Morandé con Compañía habló unas pocas palabras con Intrusos . Contó que "JC" viajó con ella a Cuba a conocer a su familia en Matanzas, que no salieron mucho y que "está todo bien (...) estoy muy contenta, muy muy feliz. (De él) me llamó la atención todo, me gusta todo. Estamos bien".¿Son pololos? "no hay que apresurarse", respondió.El en cambio, se explayó un poco más, contando que conoció a sus suegros en Cuba y que son "muy simpáticos, muy agradables".Julio César tiene 48 años y ella 24, pero él muy seguro comentó: "No es tema para nosotros".