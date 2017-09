Bosé se vio obligado a revelar la identidad de sus cuatro hijos tras sufrir extorsión

20:00 El cantante nunca había mostrado el rostro de los niños para protegerlos. En Facebook confesó que hackearon su correo. "Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos".

El cantante Miguel Bosé debió revelar por obligación la identidad de sus cuatro hijos luego que fuera extorsionado por desconocidos que hackearon su corre electrónico.

Aunque siempre se había preocupado de no mostrar el rostro de sus niños, Diego, Tadeo, Telmo e Ivo, esta vez debió hacer una excepción para "arruinar el negocio de su agresor", según él mismo publicó en su cuenta de Facebook.

"Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros", escribió.

Hasta hoy los niños siempre habían aparecido de espalda en las fotografías y desde su nacimiento, Bosé los protegía especialmente de los paparazzi.

"Me veo obligado a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato. Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho".