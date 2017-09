Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron en misa por los cinco años de la muerte de su hija Blanca

La modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña participaron de una misa en memoria de su hija Blanca, quien hace extactos cinco años murió debido a un cuadro de neumonía hemorrágica.

Los padre de la niña, que hace casi dos años están separados, arribaron a la Iglesia San Martín de Tours de Buenos Aires. Según lo informado por Clarín , ella llegó acompañada por un grupo de amigos, mientras que él estuvo junto a sus otros dos hijos.

Emotiva misa de Benjamín Vicuña y Pampita a cinco años del fallecimiento de su hija Blanca https://t.co/gevRAbA3Sfpic.twitter.com/92J5ceTce6 — Clarín (@clarincom) 8 de septiembre de 2017

Durante este 8 de septiembre, tanto Ardohain como Vicuña expresaron a su manera el dolor que conservan desde el año 2012.

El nacional subió en su cuenta de Instagram un poema del escritor nacional Cristián Warnken, el que se lo dedicó a "la niña de los arcoíris". La trasandina, en tanto, compartió el texto de "otra mamá" sobre la muerte.

Pampita también se vio especialmente sensible durante esta especial jornada, ya que anoche se emocionó hasta las lágrimas cuando la cantante Laura Esquivel interpretó el tema "My heart will go on", de Céline Dion, en "ShowMatch".