It rompió records de taquilla en su fin de semana de estreno en EE.UU.

17:50 La adaptación de la novela de Stephen King recaudó US$ 117,6 millones y es el mejor estreno de una cinta de terror o sobrenatural, desde "Actividad Paranormal 3 en 2011". Fue además el tercer mejor estreno de 2017.

Según información de la revista Variety, la adaptación cinematográfica de la novela It de Stephen King marcó varios récords de taquilla tras su estreno, sobrepasando las expectativas y recaudando US$ 117,2 millones en 4.103 salas donde fue exhibida en EE.UU.

It, fue el tercer mejor fin de semana de estreno del año, detrás de "La Bella y la Bestia" y "Guardianes de la Galaxia 2" y se transformó en la cinta más taquillera de septiembre dejando atrás a Hotel Transylvania que en 2015 recaudó US$ 48,5 millones.

También se ubicó por sobre los US$ 52,6 millones que logró Actividad Paranormal 3 en 2011 y tuvo la mejor recaudación para una película de terror o sobrenatural.

En el resto del mundo, la película habría sumado cerca de US$ 62 millones, lo que habría sumado una recaudación total de US$ 179 millones, para una cinta cuyo presupuesto fue de US$ 35 millones.