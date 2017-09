Voz latina de Lisa Simpson vivió desagradable experiencia en visita a Chile

09:33 Patricia Acevedo (58) quien además interpreta a personajes de Robotech y Sailor Moon vino a una convención que no se realizó. Acusa que no le pagaron ni el alojamiento.

Una pésima experiencia en el país tuvo la actriz mexicana Patricia Acevedo (58), cuya voz es reconocida por ser la de personajes de dibujos animados como Lisa Simpson de Los Simpsons, Lisa Hayes de Robotch o Serena de Sailor Moon.

Según LUN , la actriz llegó a Chile el sábado para pariticipar de un evento en Viña del Mar que fue finalmente suspendido. La cancelación del evento implicó que no se le pagaría ni por el hospedaje ni el dinero que estaba acordado por su visita.

“Las demás personas del equipo obligaron al chico organizador a que me diera la cara. Me dijo que no tenía dinero para hacer el evento, ni para pagarme ni nada. Que no tenía dinero para pagar el lugar” dijo la actriz, a quien se le costearía el alojamiento, más US$ 1.700 (1 millón 054 mil pesos) por su participación.

Acevedo sostuvo que “jamás me había pasado algo como esto. Siempre me ha ido muy bien en las convenciones, pero esto ha sido una experiencia horrible. Mi familia está muy preocupada, me tuve que quedar de allegada junto a unos amigos que tenía en Viña del mar”.