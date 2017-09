[VIDEO] Luli descontrolada mientras transmitía por Instagram: "Chile me perdió"

14:30 La modelo hizo una grabación mientras en Intrusos hablaban de ella. Además, discutió con su mamá que intentó parar su video: "No me has dejado defenderme en tres años", le dijo. Al final, entre lágrimas advirtió a sus seguidores: "Espero que esta no sea la última vez que hablo con ustedes".

Un extraño y alocado episodio protagonizó Nicole Luli Moreno a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Mientras el programa Intrusos emitía una nota sobre ella, la bailarina inició una grabación que incluyó un llamado telefónico de La Red para salir al aire y una discusión con su madre, María Angélica Moreno , quien intentó frenarla en el departamento.

La transmisión que siguieron más de 800 personas estuvo repleta de garabatos por parte de la rubia y cambios de humor, además de confesiones como "

Y su final entre lágrimas también llamó la atención:

"¡Están sacando lo peor de mí!. Es lo mismo que pasaba en el reality conmigo, por eso yo me descontrolaba y después, por no querer seguir pagándome porque la gente me salvaba telefónicamente, me reventaron mis implantes (...)", acusó Luli en plena transmisión.

Luli protagonizó también una acalorada discusión con su mamá, quien intentó persuadirla que terminara la grabación, pero la bailarina terminó echándola.

"Esto llegó hasta acá. Yo no salgo más en la tele, por eso me alejé.", repetía Luli mientras seguía a su mamá.

En la transmisión la ex reina del Festival de Viña del Mar reclamaba contra la pantalla mientras Intrusos hablaba de ella y su salud. "Ah les preocupo, son los peores, mienten, Chile me perdió. Menos mis seguidores, gracias a ustedes yo soy lo que soy, no gracias a estos (sic)".

Luli encendió un par de cigarros mientras seguía hablando en Instagram, se alejó de la televisión y llegó hasta su escritorio. ", pero la bailarina no sostenía una oración coherente, entre medio hablaba de sus mascotas, el clima, el gimnasio y la aerolínea Latam sin tener un hilo conductor.

Ayer Nicole también realizó una transmisión en vivo donde dijo que ella no asistía a los programas por dinero, pero lo que más llamó la atención fue una revelación que hizo referida a su paso por la clínica

"Perdí la memoria, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Y ahora me estoy acordando. Por momentos me vienen imágenes nadie sabe esto, sólo ustedes, sólo las 800 personas que están conectadas.", confesó.