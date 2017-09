Luli acusó a Francisca Merino de reirse de ella: “Le molestó mi presencia”

Luego de que compartió un video en redes sociales en el que se quejó del trato que se le da en TV, Nicole Moreno, Luli, arremetió contra la actriz y panelista de Bienvenidos, Francisca Merino, a quien acusó de burlarse de ella en su reciente paso por el espacio de Canal 13.

En Intrusos de La Red, tras el extraño paso de Luli por Bienvenidos, quien desapareció sorpresivamente de la pantalla, sostuvieron que no se encuentra bien emocionalmente, algo que negó en conversación con LUN.

“Estoy mejor que nunca, ando mucho más racional y analítica”, dijo Luli.

Sobre su comentado paso por “Bienvenidos”, Luli dijo que “iba feliz, quería opinar de todo. Tonka (Tomicic) no estaba y Pancha Merino trataba de ocupar su lugar. Yo puse el tema de la reencarnación en el segmento de Pedro Engel (…) a Francisca le molestó mi presencia y se empezó a reir de mí. Un productor me pidió que me fuera del programa”.

“Fui a Bienvenidos porque es un equipo exquisito, salvo una panelista que siemnpre se ríe de mí“ dijo Moreno, quien además planteó que “yo estoy bien, ya no ando empastillada como me tuvieron un tiempo con un tratamientos psiquiátrico y eso me tiene más observadora y analítica”.