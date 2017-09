Ítalo Passalacqua y su complicado presente: "Pasé mucho miedo y creo que lloré más que nunca"

En una conversación con Juan Pablo Queraltó para el matinal Bienvenidos de Canal 13, el periodista Ítalo Passalacqua se refirió a su presente, después del grave accidente automovilístico que sufrió en 2014.

"Me costó volver a ser Ítalo Passalacqua mentalmente, se me olvidaba todo, no me acordaba. De repente despertaba en la clínica convencido de que estaba en mi casa, unas confusiones tremendas. Tener sensación de invalidez, acuérdate quy estuve mucho tiempo sin poder mover nada del lado izquierdo", dijo el periodista.

Passalacqua, además, sostuvo que "pasé mucho miedo y creo que lloré más que nunca en mi vida y yo me siento mal, porque no puedo como antes agarrar el metro o una micro, un taxi y manejar mis horarios y mis cosas".

"Me habría encandato ser papá y creo que hubiese sido un buen papá" dijo el ex panelista de programas de farándula.

En la conversación también intervino su pareja, Patricio Herrera, quien abordó los efectos del accidente en la vida de ambos.

"En este último tiempo estoy cometiendo más errores y aciertos y eso me hace dudar de si seguir en este cuento o no. Mi pena es que yo pensé que iba a haber alguien, como algunos de sus amigos que prometieron que lo iban a ayudar, amigos de él que le dijeron que iban a estar" dijo Herrera.

La pareja del periodista, además, sostuvo que "´Talo no va a volver a ser la persona que era, la persona a la que yo admiraba, de la persona que yo me enamoré, un gallo cultísimo, con tema de conversación todo el día, con pila para todo el día. Ahora verlo sonreir cuesta mucho".

Además, Herrera se refirió a las complicaciones financieras derivadas de la enfermedad y planteó que "en julio del próximo año estaríamos en quiebra".