Mariana di Girolamo y la fonda que lleva el nombre de María Elsa: "Lo encuentro machista"

La actriz Mariana di Girolamo, quien encarna a Maria Elsa en la teleserie nocturna "Perdona Nuestros Pecados" de Mega, se refirió a la aparición de una fonda que usa su personaje para una broma de doble sentido.

La ramada dieciochera, según una publicación que circuló en las redes sociales, se llama "María Elsa, abierta toda la noche", en referencia a la intensa relación que mantiene el personaje con el cura Reynaldo (Mario Horton).

En conversación con el programa "Intrusos", la actriz dijo que las bromas se la toma con humor, aunque también cuestionó el trato que tiene la protagonista.

"Entre que me lo tomo con humor pero igual lo encuentro un poco machista, porque te aseguró que si María Elsa fuese un María Elso esto no ocurriría. O sea nadie está haciendo una fonda de Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy) o de Horacio Moller (Gabriel Cañas). Pero bueno, me lo tomo con humor", expresó.