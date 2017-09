Karen Bejarano reveló episodios del paso de Luli por reality: "Pensaba que le cortaban el pelo, que la atacaban"

Esta jornada en el matinal de TVN, la conductora Karen Bejarano, recordó el estado de la modelo Nicole Moreno "Luli" durante su encierro en el reality Amor a Prueba de Mega.

Bejarano, según consigna Glamorama, dijo que "la vi en el reality y no estaba bien (...) hacía drama de cosas pequeñísimas".

"Un día quería ponerse una polera, porque estábamos haciendo un versus, y esa polera tenía que ponersela con una ropa interior x, y no estaba, entonces empezó a gritar '¡y por qué no está esto!' y yo le decía 'Luli, ponte otra cosa'. 'No, yo quiero esto y punto, no voy a salir así'".

Moreno, ha sido objeto en los últimos días de una serie de cuestionamientos, luego de una serie de apariciones públicas, tanto en la televisión como en las redes sociales.

"En una, ella pensaba que en la noche le cortaban el pelo, que la atacaban de manera silenciosa. Evidentemente esas cosas no pasaban", recordó la conductora del matinal de TVN.

Sobre esa reacción, la animadora dijo que "lo que sentí en ese minuto es que ella estaba muy vulnerable. Era una niña que no debería haber estado en un reality por la presión que eso significa".

Bejarano, además, narró un episodio complicado en el que las mujeres del encierro debían bailar y ser enjuiciadas por los hombres, pero la presentación de Moreno no fue buena y su reacción generó burlas de los integrantes del programa.

"Sus compañeros se empezaron a reir, porque pensaban que estaba haciendo show, pero evidentemente ella estaba mal, estaba muy mal", dijo Bejarano.