María Jimena Pereyra: "Se me han cerrado puertas en radios por ser lesbiana"

La cantante María Jimena Pereyra habló que su presente y de las reacciones que generó la reciente revelación sobre su orientación sexual, la que al parecer no fue bien recibida por toda la industria de la música.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas", la ex integrante del programa de talentos "Rojo" reconoció que algunos sellos o radios no la recibieron al saber que era lesbiana.

"Yo sé que se me han cerrado puertas por el hecho de ser lesbiana, en algunas radios. Muchos de los sellos discográficos tienen sus promotores y ellos distribuyen los singles y las radios y siempre la respuesta era no y no", expresó.

La argentina agregó que "un día le dije a mi jefe de la discográfica que me dijera lo que pasaba, que no me iba a doler. Pero igual, he llorado por las noches, ha sido un tema".

Pereyra también contó que está "enamoradísima de una mujer" y que está luchando por ser madre, esto pese al cáncer de útero que sufrió hace algún tiempo. Contó que Leandro Martínez, su ex compañero de programa, le ha entregado consejos sobre acciones y tratamientos de fertilidad.

"Las cosas van muy bien encaminada para ello. Leandro, me hizo el contacto directo con el mismo doctor para el tratamiento y en la misma clínica donde él se hizo el suyo para ser padre de trillizas", señaló.