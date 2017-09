Amigo de Luli confirmó que modelo fue internada en una clínica

El estilista Mario Romo, amigo de la modelo Nicole Moreno, confirmó en conversación con LUN, que Luli se encuentra internada desde la noche del martes en la clínica UC San Carlos de Apoquindo y que permanece en observación.

"Me llamó, quería venir a peinarse. Quedamos de acuerdo en eso, pero no se pudo concretar porque sus papás ya tenían todo listo para llevarla al médico. Ellos me avisaron por Whatsapp y como sé que no es un momento fácil creo que hay que ser cauteloso con la información", dijo Romo.

El amigo de la modelo dijo además que "hace unos días noté que la Nicole no estaba muy bien y como pasamos harto tiempo juntos, hablé con su familia, me tenía preocupado".

La medida adoptada por los papás de la modelo se produjo luego de varios cuestionamientos hacia ella por sus últimas apariciones públicas, tanto en TV como en redes sociales.

En declaraciones al mismo medio, Rodrigo Rocco, ex pololo de la modelo, dijo que "está pasando por un proceso malo, difícil, como a muchos les pasa en la vida, pero no está fuera de sí como ha dicho en programas y portales".