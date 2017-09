Selena Gómez fue trasplantada de riñón y donante fue una amiga

La artista y ex chica Disney, Selena Gómez, contó a través de su cuenta en Instagram que su alejamiento de los escenarios durante este verano del hemisferio norte, se debió que fue trasplantada de riñón como consecuencia del Lupus del que fue diagnosticada hace dos años.

"Algunos de mis fans se han dado cuenta de que he estado poco presente en el verano y se han cuestionado por qué no he promocionado mi nueva música", dijo Gómez en la red social, donde además, dijo que "me enteré de que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi Lupus y me estaba recuperando".

, de quien Gómez dijo que "me dio el regalo y sacrificio máximo donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida.".