Hernán Calderón descartó que Ítalo Passalacqua y su pareja estén en bancarrota

El abogado Hernán Calderón, amigo de Ítalo Passalacqua, descartó que el periodista y su pareja, Patricio Herrera, estén en bancarrota.

Herrera había afirmado en una entrevista al matinal "Bienvenidos" de Canal 13 que los efectos del accidente de tránsito del ex panelista de "SQP" los ha complicado económicamente, afirmando que los tratamientos médicos resultan muy costosos.

El ex marido de Raquel Argandoña, quien ha representado al ex opinólogo en Tribunales, afirmó al programa "Intrusos" que "ellos (Passalacqua y Herrera) no están en bancarrota. Más que abogado, como amigo de Ítalo y de Patricio puedo decir seriamente de que no hay una situación de bancarrota".

"A mí un tema que no me gustó en esa entrevista es que induce a que la gente, porque leí algunos comentarios, piense que Italo Passalacqua no fue un hombre previsor. Todo lo contrario, Italo Passalacqua fue un hombre muy previsor. Un hombre que ha trabajado mucho, ha tenido sus ingresos importantes, como periodista exitoso que es él y obviamente tuvo el cuidado de invertir", agregó Calderón.

El abogado afirmó que la pareja tiene una casa en Mantagua y en Las Condes, aunque reconoció que los problemas de salud de Ítalo los llevó a desprenderse de un departamento en Viña del Mar.

"Yo quiero que la gente tenga claro que estamos ante un profesional muy exitoso, muy serio y un hombre que siempre fue muy previsor. Ahora, obviamente que una enfermedad larga causa daño, y más en el caso de Italo, que está sin trabajo. Y para poder ser atendido por Patricio, está en la misma condición. Pero yo creo que ellos tienen un patrimonio importante y pueden salir adelante siendo cuidadosos, como creo que lo están siendo", sentenció.

Pese a estas declaraciones, Herrera insistió con que están a punto quedar sin dinero, afirmando que Calderón no tiene acceso a sus cuentas.