Doctora Cordero entregó consejo médico a periodista que quedó internado en la UTI

20:52 Felipe Cárdenas sufrió un colapso pulmonar severo, el que primero fue observado por la psiquiatra, que lo mandó a hacerse exámenes. "Ella fue la que me motivó inmediatamente a irme a urgencia", expresó.

Un diagnóstico entregado por la doctora María Luisa Cordero habría sido clave para que Felipe Cárdenas, periodista del canal Vive!, pudiera salvar su vida luego de sufrir un colapso pulmonar severo que lo dejó internado en la UTI de una clínica santiaguina.

El profesional de 29 años contó al portal Glamorama que sintió un fuerte dolor en el pecho, el que lo llevó a ver a un médico, quien le diagnosticó un resfrío y lo enviaron a su domicilio con analgésicos y anti inflamatorios.

A pesar de esto, el dolor seguía, lo que llamó la atención de la psiquiatra, quien trabaja en el mismo canal con Julio César Rodríguez. “Ahí la doctora inmediatamente me dice ‘no, mijito, eso es grave. Tiene un colapso pulmonar. Ándate inmediatamente a la clínica, mijito, por favor. Un pulmón no te está funcionando. Ándate para allá, tienes un neumotórax’”, contó. Luego de eso fue al servicio de urgencias y lo operaron inmediatamente.

"La doctora fue la que me motivó inmediatamente a irme a urgencia, junto a mi señora. Y después de eso, todos se han portado un siete. Ha venido Julio César, cientos de llamados de mensaje y cariños. Ahora estoy en la UTI, en Cuidados Intensivos. Ayer me volvieron a operar, para sacarme unas ‘bullas’, que son unas cositas que me tuvieron que eliminar el pulmón, y estoy con ejercicios de kinesiología", contó Cárdenas.