[VIDEO] "Princesa Alba" estrenó nuevo tema y clip en internet

La cantante del género trap conocida como "Princesa Alba", quien se hizo conocida a través de internet, luego de publicar el clip de su canción "My Only One" en el que la artista aparecía al interior del estadio de Colo Colo, lanzó un nuevo video , esta vez del tema "Baby Papi".

La Princesa Alba, causó furor en redes sociales con su primer video, generando diversos comentarios y también críticas y cuestionamientos, los que la propia cantante salió a responder.