TNT transmitirá por primera vez la ceremonia de los Emmy

El canal de cable TNT llevará por primera vez en su pantalla la ceremonia de los Emmy 2017, la que se realizará el domingo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, y que contará con la conducción del actor y comediante Stephen Colbert.

La noche comenzará desde la alfombra roja con Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría, dando paso al show de Colbert, con los comentarios de Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez.

Este prestigioso galardón, que es considerado uno de los premios más importantes de la pantalla chica y es una distinción que reconoce lo mejor tanto de la televisión norteamericana como de sus estrellas, es otorgado por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Las series nominadas a través de diferentes categorías incluyen favoritos de la comedia y el drama como Modern Family, House of Cards, Unbreakable Kimmy Schmidt y Stranger Things, quienes compiten con nuevas propuestas como Westworld, This is Us, y Atlanta. Los nominados también incluyen shows de televisión abierta, cable y plataformas digitales como Better Call Saul, The Handmaid’s Tale, black-ish, Master of None, FEUD: Bette and Joan, Veep y The Crown.

Los programas con más nominaciones son Saturday Night Live y Westworld con 22, seguidos de Stranger Things y FEUD: Bette and Joan con 18 cada uno, y Veep con 17 nominaciones.

En Chile, las transmisiones comenzarán a las 20:00 y estarán en línea con el canal TNT Series, que emitirá la ceremonia en su idioma original.