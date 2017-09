Katherine Orellana: "Estoy enferma, tengo una adicción al alcohol"

Ayer La ex integrante de "Rojo" habló luego de ser denunciada por agredir a su pareja. "Es fome no acordarte de nada", señaló.

La cantante Katherine Orellana habló luego del episodio de violencia intrafamiliar que protagonizó la semana pasada, y que se dio a conocer durante los últimos días, y que la dejó con una orden de alejamiento de su pareja, Jorge Cáceres, la que rompió al poco tiempo

En una entrevista al programa "Primer Plano" de Chilevisión, la ex integrante de "Rojo" afirmó que su adicción al alcohol la ha perjudicado, algo que recién tomó en cuenta con la denuncia en su contra.

"Estoy enferma, tengo una adicción al alcohol", señaló, agregando que "cuando uno está en esa parada, alcoholizada, no pensai, no tenís sentimientos. Te conviertes en una botella no más", expresó.

Orellana afirmó que "el amor a uno lo hace recapacitar. Yo creo que como es una enfermedad que es crónica pensé que la podía controlar como sea, con un tratamiento ambulatorio. Pero recién cambié de opinión cuando vi a Jorge entrar a Tribunales con su cara. Es fome no acordarte de nada".

La cantante aseguró que "no vengo a hacerme la víctima", añadiendo que "una cosa que me enseñaron mis papás fue a dar la cara y aquí estoy".

"Tengo miedo a perderlo todo. Ya perdí mi dignidad (...) quiero darle un ejemplo a mi hijo", señaló emocionada Orellana, quien afirmó que está dispuesta a superar su adicción.