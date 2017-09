Andrea Hoffmann sufrió la rotura de ligamento cruzado tras esquiar: “Me saqué la mugre”

Andrea Hoffmann sufrió la rotura de ligamento cruzado y lesión de menisco mientras esquiaba. Durante la semana fue operada, deberá reposar durante un mes y tomar medicamentos para el dolor. La animadora se accidentó el 20 de agosto en Valle Nevado.

Hoffmann, en conversación con LUN , dijo que “me saqué la mugre. Se me enterró el ski en la nieve cuando giraba me quedó el pie fijo y sufrí la torsión de la rodilla. Sentí de inmediato mucho dolor”. Además, agregó que piensa retomar el deporte de nieve: “Yo quiero volver a hacerlo, así que espero recuperarme bien. A mi hija le encanta esquiar y a mí me gusta acompañarla. Además es muy agradable todo lo que está asociado, como la camaradería de quedarse en un lugar chiquitito y calentito tras la actividad”.

La conductora del programa “Ciudadano de ADN” pretende regresar el jueves a la radio ubicada en Providencia donde señaló que “para mí es muy agradable trabajar. El miércoles veré al médico y él me dirá si puedo”, cerró.