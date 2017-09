Michelle Carvalho declaró ante la Fiscalía por supuestas amenazas a un hombre que le regaló un perro enfermo: “Es un chanta”

Michelle Carvalho recibió un perro por parte de Víctor Hugo Meneses a cambio de publicidad, pero el animal al poco tiempo comenzó a comportarse de manera inusual y quedó ciego. Frente a esto la modelo investigó un poco y se percató que el sujeto vendía canes antes de que cumplieran tres meses y sin vacunas, por lo que lo funó, pero éste la denunció por amenazas.

Carvalho, según detalló La Cuarta , tuvo que ir a declarar al Ministerio Público por esta situación por lo que señaló que “me enojé con él e hice la historia pública. Ahí me enteré que habían cerca de 150 personas en la misma, de todo Chile. Como la gente vivía lejos no podía hacer nada contra él y moría el tema. Me di cuenta que era un chanta”.

La ex chica reality, además, agregó que “me citaron por la denuncias, llevé comprobantes de veterinarios, boletas y videos de mi perrita enferma. Él está interesado en que yo pague por algo que no hice. Yo lo denuncié por maltrato animal, tengo pruebas de sus vecinos que cuentan que vendía perros antes de los tres meses, y lo que me pasó a mí. A él le da igual, no les pone las vacunas y corre a las casas de las personas para vendérselos”.

La brasileña detalló que “la perrita no caminaba ni escuchaba, a las semanas le diagnosticaron ceguera y problemas neurológicos” y otros rostros de la farándula criolla también estarían involucradas como Trinidad de la Noi y Camila Recabarren.