[VIDEO] Sigrid Alegría inició maratón de 210 cuecas: “Por tocata me bailo unas 21”

Sigrid Alegría inició maratón de 210 cuecas en celebración de la inauguración de la Fiesta de la Chilenidad en la comuna de Cerrillos. La actriz dijo que “por tocata me bailo unas 21 (…) Las he calculado y en promedio, cada 18, me bailo 210 cuecas”.

Alegría, en diálogo con LUN , aseguró que “por tocata me bailo unas 21. Pero bailo mucho más que eso, porque cuando nos estamos maquillando y preparando para salir al escenario, también las cantamos y bailamos. Además, la gente del público te invita a bailar. Entre tocata, entretención y fonda suman muchas más. De todas formas yo bailo todo el año, no solamente para estas fechas, solo que acá es un poco más agitado”.

La intérprete descartó que quede agotada luego de sus extensa jornadas señalando que “me gusta andar de giras en estas fechas y además me encanta la chacota arriba del bus o de la van”. La protagonista de “Sexo con amor” continuó su ruta de la cueca por Santo Domingo y hoy está en el Parque O’higgins.