Actriz de "Grey's Anatomy" y "13 Reasons Why" contó que le detectaron un tumor cerebral

La actriz estadounidense Kate Walsh (49 años) contó que hace un par de años le detectaron un tumor cerebral, del cual tuvo que operarse y del que logró recuperarse satisfactoriamente.

Walsh, conocida por su participación en las series "Grey's Anatomy", "Private Practice" y "13 Reasons Why" reveló a revista Cosmopolitan que una serie de problemas cognitivos la llevaron a ir a su médico para detectar el tumor, que era del porte de un pequeño limón.

"Cuando la neuróloga me lo dijo, simplemente estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado", señaló.

Para su fortuna, el tumor era beningno, por lo que pese a su gran tamaño pudo ser operado tres días después del diagnóstico.

Luego de su tratamiento, la actriz estuvo unos meses retirada, hasta que logró recuperarse para volver a la actividad. Hace poco fue parte de un anuncio donde apareció junto a varios doctores de ficción, entre ellos el interpretado por Patrick Dempsey, su ex compañero de "Grey's Anatomy".