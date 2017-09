[VIDEO] Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez compartieron una cena romántica en Inglaterra

El futbolista Alexis Sánchez y la actriz Mayte Rodríguez compartieron una romántica cena en Inglaterra, la que ellos mismos mostraron a través de las redes sociales.

La velada ocurrió luego que el delantero del Arsenal disputara un duelo de su equipo por la Copa de la Liga, donde fue clave en la victoria 1-0 ante Doncaster Rovers al habilitar a Theo Walcott para que marcara el gol.

Rodríguez ha acompañado a su pareja tanto en Inglaterra como en sus duelos por la Roja, lo que generó algunas críticas, las que fueron completamente rechazadas por su hermana, María Jesús Sothers, quien la defendió.

"No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser mujer, por ser la polola, aunque sea en broma, porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado, no le encuentro sentido", señaló la también actriz a Publimetro