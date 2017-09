Kel Calderón y Vesta Lugg imitaron a Madonna y Britney Spears y se besaron para campaña publicitaria

Kel Calderón y su amiga la cantante y modelo vesta Lugg, emularon el beso que Madonna y Britney Spears se dieron en la entrega de los premios MTV en 2003, en una publicidad para una marca de ropa.

En conversación con La Cuarta, ambas se refirieron al trabajo publicitario. Vesta Lugg dijo que “nos hacemos harto cariño siempre, jajajá. La verdad es que somos amigas y esto es pega, no tiene nada de malo aparte, estamos interpretando un personaje para la campaña”.

Kel Calderón en tanto sostuvo que “por suerte me fui de la casa, porque si no me echan. Jajajá. No, mentira. O sea, todo el mundo sabe los problemas que podría o no tener con mi mamá, pero esto es trabajo, asi que nada”.