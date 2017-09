Paulina Nin reveló detalles de su quiebre con Petaccia: "Me aburrí de escuchar '¿por qué no me das pega?'"

El ex animadora de TV y del Festival de Viña del Mar, Paulina Nin de Cardona, será la invitada esta noche al programa "El Cubo" de Chilevisión, donde según adelantó La Cuarta, reveló detalles de su paso por el certamen de la canción y narró los motivos por los que terminó su relación con Giancarlo Petaccia.

Sobre ese último punto, Nin de Cardona dijo que el quiebre con el animador se produjo porque "me agotó, se cansó, me aburrí".

"Me aburri de escuchar '¿por qué no me das pega?''¿por qué no me dan la oportunidad de animar?', '¿por qué no?', '¿por qué no?' Y me aburrió", dijo la ex conductora de TV.

De acuerdo con la publicación, Nin de Cardona reveló también una fuerte pelea que tuvo con el ex animador del Festival de Viña, Antonio Vodanovic, hace 24 años, por una descoordinación en el escenario.