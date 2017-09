Emma Stone reveló que a los siete años comenzó con terapia para sus ataques de ansiedad

La actriz de Hollywood Emma Stone sostuvo una entrevista en el famoso programa “The Late Show With Stephen Colbert”, donde confesó algunos episodios de los que fue víctima cuando era niña.

La protagonista de "The Help" acudió al estudio para promocionar la nueva película en la que actúa, “Battles of Sexes”, cuando el conductor le mostró una imagen que ella misma dibujó y pintó cuando pequeña.

Era un retrato de ella cuando niña junto a un monstruo verde pequeño: “Soy más grande que la ansiedad”, decía.

"No estaba drogada, en ese tiempo estaba en terapia. Esa era yo y esa era la ansiedad (el monstruo) de niña era muy ansiosa, tenía muchos ataques de pánico (...) mejoré en gran medida gracias a la terapia", respondió Stone al ver el dibujo.

La actriz agregó que a los siete años comenzó con terapia y que ese dibujo lo hizo como a los nueve. Confesó que aún vive episodios como esos, pero que la actuación le ayudó a superar la crisis: "Me ayudó muchísimo, mejoré mucho. Digo, aún sufro ansiedad cuando estoy un escenario, pero no más ataques de pánico".