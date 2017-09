Julia Fernández recordó el accidente con Ignacio Lastra: "La película pasa todos los días en mi cabeza"

La brasileña Julia Fernández, quien junto a su pareja Ignacio Lastra protagonizó un violento accidente de tránsito, habló por primera vez de lo ocurrido hace un poco más de un mes en la comuna de Providencia.

En un contacto con el programa "Primer Plano", la ex integrante de "Doble Tentación" reveló lo sucedido en aquella noche, donde su novio le salvó la vida al ayudarle a salir del auto que estaba en llamas.

Fernández confirmó que tuvo "una pelea tonta" con Lastra por un evento, pero aseguró que era algo "normal", desestimando algunas versiones de otros chicos reality que compartieron con ellos en aquella jornada.

"Entramos al auto y no vi nada, e íbamos pensando en lo que nos diríamos en la casa, cada una iba mirando para su lado y chocamos, ¿qué más puedo decir?", señaló la modelo, quien entre emoción y molestia aclaraba los hechos.

Julia recordó que tras el impacto se vio roeada del fuego del auto volcado. "Nacho me soltó el cinturón, fue el quien me sacó", señaló, afirmando que por su contextura física necesitaba de ayuda para salir.

"No piensen que yo no me siento una cobarde por no haber estado ayudando", expresó, agregando que tuvo que salir del auto ante el peligro. "No me siento culpable, tuve coraje hasta el último momento porque yo pensé en mi familia (...) estoy sola. yo desperté sabiendo que tenía que salir por las personas que amo y sí, yo grité para que salvaran al Nacho", relató.

"La película pasa todas las noches por mi cabeza: ¿cómo la podría haber cambiado? Si yo gritara desde el auto, sin correr; si yo sacara una tijera para cortar (el cinturón). Miles de cosas pasan por la cabeza. Pero pasó así", agreó.

Pese a que dijo que hablaría para recibir "buenas vibras", la brasileña tuvo palabras para quienes la criticaron o hablaron de su romance con Lastra. La joven fue principalmente dura con Paula Bolatti, quien luego del accidente afirmó que la relación era "tóxica".

"Sólo te quiero pedir una cosa, no solo a Paula sino que a todas las otras personas. En el momento en que hablaste eso, yo estaba en una cama. Meaba acostada, me tenían que limpiar mientras estaba acostada orando para que todos los medicamentos hagan efecto para no sentir los dolores. Mi pololo está casi que se muere en una cama y todavía sigue en riesgo vital, mientras tú hacías esos comentarios", expresó.

También tuvo palabras para la cubana Lisandra Silva, quien lanzó un desafortunado comentario en un evento discotequero que fue vinculado a Lastra. Sobre ella, Julia afirmó que "ella compartió fotos en su Instagram y sus seguidores nos dieron muchas buenas vibras, por eso le agradezco".