Kim Kardashian pensó que había tenido un aborto en 2012

La estrella de "realities" televisivos, Kim Kardashian, relató los momentos difíciles que pasó durante su embarazo en 2012, en una emisión especial por los 10 años del programa "Keeping Up With The Kardashians" en la noche del domingo.

"Tenía miedo y dolores tan intensos. En un momento pensé que había tenido un aborto. Estaba bastante segura de ello", aseguró Kardashian, de 36 años.

El médico no detectó al principio el latido del corazón del feto. "Pero al día siguiente volví a ir y me dijo: 'sí, hay latido, no tuvo usted un aborto'".

Pocos meses después nació su hija North. En diciembre de 2015 llegó a su vez el segundo hijo de la pareja que forma con el rapero Kanye West (40), el pequeño Saint.