Actor chileno de "Narcos" pidió mayor seguridad para el elenco y la producción

En declaraciones al portal TMZ, el actor chileno Pedro Pascal, quien interpreta al agente Javier Peña en la serie de Netflix, dijo que la popular producción no puede continuar, a menos que se tomen medidas de resguardo para el elenco y el equipo de productores.

Ello, luego de que el cuerpo de Carlos Muñoz, quien se encontraba eligiendo locaciones en México fue hallado baleado en el límite de los estados de México e Hidalgo.

La cuarta temporada de Narcos se desarrollará en México, donde el agente de la DEA, personificado por Pascal, enfrentará a los carteles mexicanos de la droga.

Al hecho, se sumo a la amenaza que realizó el hermano de Pablo Escobar, Roberto, quien mantiene una disputa judicial con la empresa de servicios de televisión.

"Si no recibimos el pago, cerraremos su pequeño show", dijo Escobar a The Hollywood Reporter, donde además planteó que "yo no juego con esta gente de Silicon Valley. Ellos tienen sus teléfonos y sus productos bonitos, pero no saben de la vida y nunca se atreverían a sobrevivir en la selva de Medellín o Colombia".