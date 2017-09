Raquel Argandoña le respondió a Paulina Nin: "Jamás perdería el tiempo para juntarme con esta señora"

Raquel Argandoña respondió a los dichos de la animadora Paulina Nin, quien en su paso por el programa "El Cubo" de Chilevisión habló de la enemistad entre ambas, la que se extiende desde la década de los ochenta.

La panelista de "Bienvenidos" habló del quiebre, el que data desde el noticiero "60 minutos", cuando Nin llegó a reemplazar a Argandoña en la conducción. Ambas se consideraban amigas e incluso se habían presentado a su círculo íntimo.

Por aquel entonces, según "La Quintrala", fue ella quien recomendó a la otrora conductora del Festival de Viña del Mar para ser lectora de noticias. Pero todo se rompió con una entrevista de Paulina a una revista, donde decía que Raquel se preocupaba más de sus peinados y de su ropa que de comunicar.

Ahora, Nin insistió que nunca supo sobre la recomendación de Argandoña, asegurando que le gustaría "aclarar muchas cosas" con ella, aunque no diera para una reconciliación.

Este lunes, Raquel respondió a esto dichos y afirmó al matinal "Bienvenidos" de Canal 13 que ya no le interesaba hablar sobre su ex amiga. "Yo jamás voy a perder mi tiempo para juntarme con esta señora. En eso soy súper consecuente en cuanto a mis ideas", sentenció.

"Ella tuvo excesos de alcohol y drogas, y todos lo saben, parece que acá no tienen memoria. Y hay algunas cosas que ella olvida. Cuando era panelista de farándula de un programa, ella (Nin) muy suelta de cuerpo dice que mi hijo, Hernán Calderón, no es hijo de Hernán Calderón (su ex marido)", contó, cerrando así cualquier posibilidad de un diálogo entre ambas.