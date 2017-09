Marc Anthony a Donald Trump: "Señor presidente, cierre la maldita boca sobre la NFL"

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño, Marc Anthony, cuestionó duramente al presidente Donald Trump por la disputa que ha mantenido con jugadores y dirigentes de la NFL por arrodillarse cuando se interpreta el himno nacional.

En su cuenta de Twitter, el artista repudió que el mandatario esté concentrado en este enfrentamiento mediático, el que según él, lo ha dejado despreocupado de la situación de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María.

"Señor presidente cierre su maldita boca sobre la NFL. Haga algo por nuestra gente que está pasando necesidad en #PuertoRico. Nosotros somos ciudadanos estadounidenses también", escribió el cantante.

Los dichos de Trump contra los deportistas se desataron luego de un discurso que el viernes pasado dio ante sus adherentes en Alamaba, donde llamó "hijos de puta" a quienes no estaban de pie a la hora del himno en protesta a la violencia racial que se vive en el país.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.